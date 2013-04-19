Сербия и Косово подписали историческое соглашение об отношениях

Переговоры между Сербией и Косово завершились соглашением о нормализации отношений, которую парафировали обе стороны.

Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, передает Радио "Свобода".

Выступая после этих переговоров в Брюсселе, Эштон поздравила обе стороны за "отвагу".

При этом подробности договоренностей пока не известны.

Длительные переговоры сторон при посредничестве Европейского Союза до сих пор были бесплодными.

Главной их целью была нормализация отношений между Сербией и Косово и, в частности, определение статуса сербского меньшинства в Косово.

Достигнутое соглашение откроет Сербии путь к началу переговоров о ее вступлении в Евросоюз.

Сербия, о независимости от которой Косово односторонне заявило еще в 2008 году, не признает этого факта и далее официально считает Косово и Метохию автономным краем в своем составе.

Наибольшую проблему составляет положение этнических сербов, которые компактно живут на севере Косово и не признают косовских государственных институтов.