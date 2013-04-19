После теракта в Бостоне подозреваемый оставил несколько сообщении в Twitter

После теракта в Бостоне один из подозреваемых в его организации Джохар Царнаев оставил несколько сообщений в Twitter.

Об этом сообщила телекомпания CNN, передает ИТАР-ТАСС.

В понедельник вечером, спустя несколько часов после взрывов во время Бостонского марафона, Царнаев написал: "В сердце города нет любви, будьте осторожны, люди".

Эти слова взяты из песни известного американского рэппера Джей-Зи.

На следующий день в своем микроблоге Царнаев написал следующее сообщение: "Есть люди, которые знают правду, но молчат. А есть люди, которые говорят правду, но мы их не слышим, потому что они – меньшинство".

По данным журналистов, подозреваемый оставил в "Твиттере" еще несколько записей, включая цитату из песни рэппера Эминема, а также слова мусульманского ученого, муфтия Замбии Исмаила Менка.

Также стало известно, что в прошлом году 19-летний Джохар Царнаев получил американский паспорт.

"Он стал гражданином США 11 сентября 2012 года", - сообщили федеральные власти.

Царнаев прибыл в США по туристической визе в апреле 2002 года, а в сентябре того же года попросил политическое убежище.

Также сегодня стало известно, что Тамерлан Царнаев – старший из подозреваемых, задерживался американской полицией в 2009 году "за нанесение побоев подруге". Он жаловался, что у него "нет ни одного друга-американца", что он "их не понимает" и "все больше ударяется в религию".

По словам Руслана Царнаева, увлекавшийся боксом старший брат оказывал на младшего "дурное влияние". По имеющимся данным, младший брат получил в 2001 году грант в размере 2,5 тысяч долларов на обучение в школе в США.

Также продолжаются попытки установить, были ли подозреваемые связаны с подпольными террористическими группами.

Напомним, в ходе полицейской операции по задержанию Тамерлана, он был убит.