Убитый в Бостоне террорист мог пройти спецподготовку в России - СМИ

Подозреваемый в организации теракта в Бостоне Тимерлан Царнаев, убитый при задержании, 10 лет назад ездил в Турцию, а в прошлом году полгода жил в России.

Об этом со ссылкой на CNN передает "Интерфакс".

"Подозреваемый в совершении взрывов в Бостоне был в Турции в 2003 году. Он въехал в страну через Стамбул и покинул Турцию через 10 дней из Анкары", - заявил министр внутренних дел Турции Муаммер Гюлер.

Позже стало известно, что он прибыл в Турцию по киргизскому паспорту.

"По нашим данным, Тамерлан Царнаев въехал в Турцию по киргизскому паспорту 9 июля и выехал 19 июля 2003 года", - уточнил министр.

Он также отметил, что Джохар Турцию не посещал никогда. Все полученные данные он передал в ЦРУ.

В прошлом году Тамерлан Царнаев летал в Россию из Нью-Йорка. За пределами США Царнаев провел около полугода – он покинул аэропорта им. Джона Кеннеди 12 января 2012 года, вылетев в Шереметьево, а обрат но вернулся 17 июля.

Сейчас следователи пытаются выяснить, мог ли подозреваемый во время этой поездки пройти террористическую подготовку.