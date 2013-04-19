После взрыва в Техасе 60 человек считаются пропавшими без вести

Спустя два дня после взрыва химического завода в Техасе около 60 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Корнин, передает РИА Новости.

Ранее мэр города Томми Муска заявлял, что жертвами взрыва могли стать от 35 до 40 человек.

Напомним, что сильный взрыв на заводе по производству удобрений в ночь на четверг разрушил почти 100 построек в городе Вест, население которого составляет 2800 человек.

В ночь трагедии сообщалось о 70 жертвах, но власти эту информацию не подтверждали.

По данным местного портала KWTX, в результате взрыва и пожара пострадали более 200 человек.