Помощник Чавеса официально стал президентом Венесуэлы

Николас Мадуро сегодня, 19 апреля принял присягу в качестве нового президента Венесуэлы - до 2019 года.

Об этом сообщило местное телевидение, передает РИА Новости.

Новый глава государства поклялся с конституцией в руках рядом с портретами Симона Боливара и Уго Чавеса в верности народу страны.

"Я клянусь сегодня, 19 апреля, наследием Освободителя (Симона Боливара), Богом, народом Венесуэлы и вечной памятью Уго Чавеса, что исполню конституцию и законы республики в ранге президента, чтобы построить счастливую, независимую и социалистическую родину для всех" — сказал Мадуро.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы принял решение о проверке 100 процентов избирательных актов проведенных в минувшее воскресенье, 14 апреля, внеочередных президентских выборов.

Кроме того, ранее Николас Мадуро был объявлен победителем выборов с результатом 50,78% голосов.

Его основной соперник на выборах, кандидат Блока демократического единства Энрике Каприлес получил 48,95%, но не признал результатов голосования и потребовал полного пересчета голосов.

Оппозиция выступила с массовыми протестами, потребовав пересчета голосов. В ходе массовых беспорядков погибли 7 человек, еще 61 был ранен, 135 человек оказались за решеткой.