Задержан подозреваемый в совершении теракта в Бостоне

Подозреваемый в организации теракта в Бостоне, 19-летний Джохар Царнаев задержан и находится в больнице с тяжелыми ранениями. По делу о бостонских терактах задержаны еще три человека. Их имена не называют в интересах следствия. Его обнаружили благодаря сообщению жителя Уотертауна.

Об этом сообщили в прямом эфире телеканала CNN. О его задержании говорится и в Twitter департамента полиции Бостона. Полицейские продолжают зачистку территории, пишет Lenta.ru.

Люди, которые наблюдали за спецоперацией, встретили сообщение о задержании Царнаева аплодисментами.

Ранее появилось сообщение о том, что задержанный молодой человек ранен. Как сообщалось ранее, ранение он получил во время перестрелки с полицией в ночь на 19 апреля, когда был убит его брат Тамерлан.

19-летнего Джохара Царнаева искали почти сутки в Бостоне и окрестностях. Вечером 19 апреля его обнаружили в лодке на заднем дворе одного из домов в пригороде Бостона Уотертауне.

Напомним, взрывы в Бостоне прогремели, 15 апреля. По последним данным, в результате теракта погибли три человека, 183 получили ранения. Кроме того, на счету братьев убийство полицейского.

фото: russian.rt.com;Видео: Вести.ру.