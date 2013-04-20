Задержан подозреваемый в совершении теракта в Бостоне

Люди, которые наблюдали за спецоперацией, встретили сообщение о задержании Царнаева аплодисментами.
Об этом сообщили в прямом эфире телеканала CNN. О его задержании говорится и в Twitter департамента полиции Бостона. Полицейские продолжают зачистку территории, пишет Lenta.ru.
Люди, которые наблюдали за спецоперацией, встретили сообщение о задержании Царнаева аплодисментами.
Ранее появилось сообщение о том, что задержанный молодой человек ранен. Как сообщалось ранее, ранение он получил во время перестрелки с полицией в ночь на 19 апреля, когда был убит его брат Тамерлан.
19-летнего Джохара Царнаева искали почти сутки в Бостоне и окрестностях. Вечером 19 апреля его обнаружили в лодке на заднем дворе одного из домов в пригороде Бостона Уотертауне.
Напомним, взрывы в Бостоне прогремели, 15 апреля. По последним данным, в результате теракта погибли три человека, 183 получили ранения. Кроме того, на счету братьев убийство полицейского.
фото: russian.rt.com;Видео: Вести.ру.