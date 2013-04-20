Мощное землетрясение в Китае: 46 человек погибли, более 600 ранены

В результате мощного землетрясения магнитудой 7, произошедшего на юго-западе Китая, погибли более 40 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Для проведения поисково-спасательных работ в район бедствия направлено свыше 2 тысяч военнослужащих.

Как сообщалось, подземный толчок был зафиксирован китайским сейсмическим центром в 08:02 по пекинскому времени (03:02 по киевскому времени) в районе города Яань уезда Лушань в провинции Сычуань, пишет ИТАР-ТАСС.

После основного землетрясения произошло еще несколько толчков меньшей силы, магнитуда самого мощного из которых составила 5,1. Сильные колебания почвы также ощутили и жители административного центра провинции города Чэнду, расположенного в 140 километрах от Яаня.

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступили с заявлением, в котором призвали сделать все возможное для спасения людей в районе удара стихии.

Напомним, в сентябре минувшего года, на юге Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6, в результате чего повреждены или разрушены были порядка 20 тысяч домов, а также погибли 40 человек.