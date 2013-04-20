Полицейские рассказали, как вышли на след бостонского террориста

Полиция вышла на след 19-летнего Джохара Царнаева после того, как тот угнал автомобиль на автозаправочной станции и напал на полицейского.

"Подозреваемый попал в наше поле зрения после жестокого покушения на нашего офицера и ограбления, а точнее угона автомобиля на автозаправке, у нас есть запись камеры", - рассказал комиссар бостонской полиции Эд Дэвис, пишет РИА Новости.

По его словам, в полицию поступил телефонный звонок, по которому по указанному адресу выехали трое полицейских Бостона вместе с военными и агентами ФБР. "Из дома вышел человек, где он находился весь день в связи с призывами оставаться дома, и сказал, что заметил кровь на его моторной лодке во дворе", - рассказал Дэвис.

В ходе задержания полиция, как заверил комиссар, пыталась наладить с ним контакт, требуя, чтобы он сдался, однако молодой человек не отвечал.

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Как сказал полицейский, Царнаев находится в госпитале в тяжелом состоянии после перестрелки, которая произошла еще накануне, когда погиб его старший брат Тамерлан.

Джохар Царнаев был задержан в пригороде Бостона Уотертауне вечером 19 апреля по местному времени. Подозреваемого доставили в больницу, так как он ранен и находится в тяжелом состоянии.

Напомним, полиция подозревает братьев Царнаевых в причастности к теракту в Бостоне 15 апреля, во время которого погибли 3 человека, свыше 180 получили ранения. Два устроенных террористами взрыва произошли у финишной прямой знаменитого Бостонского марафона.