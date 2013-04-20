Мать бостонских террористов уверяет, что ФБР пять лет контролировало ее сына

20 апреля 2013, 09:25

Мать братьев Царнаевых уверена, что ее сыновей подставили.

Мать братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых, которых подозревают в организации взрывов на марафоне в Бостоне, уверена, что ее сыновей подставили.

"Я уверена на сто процентов, что их подставили, оба моих сына невиновны. Мой младший сын с 8 лет рос в Америке. В нашем доме никогда не говорили о терроризме", - заявила Зубейдат Царнаева в интервью телеканалу RT.

По ее словам, ее старший сын Тамерлан увлекся религией пять лет назад, он начал соблюдать свои исламские обряды, но он никогда не говорил, что собирается вступить на путь джихада. Также она отметила, что за ним в течение 3-5 лет вели слежку сотрудники ФБР.

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"Они следили за каждым его шагом, а сегодня они заявляют, что это теракт. В ФБР боялись моего старшего сына, потому что он был лидером, мог повести за собой и много говорил об исламе. Однажды они официально позвонили мне и заявили, что он - умница, они не сомневаются в его порядочности. В то же время они говорили, что он получает информацию на экстремистских сайтах, и они его очень боятся. Именно поэтому я думаю, что их подставили", - сказала Царнаева.

Отвечая на вопрос, могли ли сыновья что-то скрывать от нее, женщина заявила: "Они оба звонили мне раз в два дня и спрашивали: "Как ты себя чувствуешь, мама? Мы тебя очень любим. Как ты там? Мы соскучились". Мой старший сын всегда рассказывал мне абсолютно все, никогда ничего от меня не утаивал. Если бы он хотел кому-нибудь что-нибудь рассказать, я узнала бы об этом первой. Они ничего бы не скрыли от меня. Но никогда он ничего такого не говорил, ни слова. Поэтому они просто не могли такого сделать. Я уверяю вас - их подставили".

Как сообщалось, Джохар Царнаев был задержан в пригороде Бостона Уотертауне вечером 19 апреля по местному времени. Подозреваемого доставили в больницу, так как он ранен и находится в тяжелом состоянии.

Полиция вышла на след 19-летнего Джохара Царнаева после того, как тот угнал автомобиль на автозаправочной станции и напал на полицейского.

Напомним, полиция подозревает братьев Царнаевых в причастности к теракту в Бостоне 15 апреля, во время которого погибли 3 человека, свыше 180 получили ранения. Два устроенных террористами взрыва произошли у финишной прямой знаменитого Бостонского марафона.

фото;видео: телеканалу RT. 

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