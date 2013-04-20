Подробности задержания бостонского террориста: опубликованы фото и видео

После задержания подозреваемого в организации теракта на Бостонском марафоне представители ФБР поблагодарили всех, кто участвовал в поимке Джохара Царнаева, однако отметили, что расследование будет продолжаться.

По словам представителя ФБР в Бостоне Ричарда Делорье, жители города "могут вздохнуть спокойно". Сотрудник ФБР отметил, что это была очень сложная операция. Представители городских властей поздравили полицейских Бостона с успешным завершением операции. Шеф полиции Уотертауна особо отметил поведение жителей района. По его словам, они вели себя спокойно и способствовали проведению операции, передает телеканал RT.

По словам прокурора округа, один из жителей увидел кровь на катере у себя во дворе, обнаружил под брезентом раненого мужчину и вызвал полицию. Засечь нужный дом удалось с вертолета.

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После задержания подозреваемого доставили в местную больницу. Джохар Царнаев находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Он был ранен в ногу и в шею, сообщают американские СМИ. В полиции отмечают, что получивший ранения в перестрелке подозреваемый пролежал в катере почти сутки.

Полицейские вышли на след подозреваемого в причастности к организации теракта сразу же после того, как появились сообщения о том, что 19-часовые поиски закончились ничем. Как утверждается, в полицию позвонил мужчина, который обнаружил у себя во дворе кровь, а затем нашел раненого человека.

Президент США Барак Обама в своем официальном заявлении по итогам спецоперации подчеркнул, что не может понять, как люди, которые выросли и учились в США, могли совершить такое преступление. Барак Обама приказал довести расследование теракта в Бостоне до конца.

Ранее ФБР задержало двоих мужчин и одну женщину, которые также подозреваются в организации теракта.

Стоит отметить, что Федеральное бюро расследований США допрашивало Тамерлана Царнаева еще в 2011 году по запросу зарубежной спецслужбы, сообщает CNN.

Видео момента задержания Джохара Царнаева - любительская съемка

Как сообщалось, Джохар Царнаев был задержан в пригороде Бостона Уотертауне вечером 19 апреля по местному времени. Подозреваемого доставили в больницу, так как он ранен и находится в тяжелом состоянии.

Полиция вышла на след 19-летнего Джохара Царнаева после того, как тот угнал автомобиль на автозаправочной станции и напал на полицейского.

Напомним, полиция подозревает братьев Царнаевых в причастности к теракту в Бостоне 15 апреля, во время которого погибли 3 человека, свыше 180 получили ранения. Два устроенных террористами взрыва произошли у финишной прямой знаменитого Бостонского марафона.

Мать подозреваемых, Зубейдат Царнаева, утверждает, что за ее старшим сыном Тамерланом спецслужбы следили в течение трех-пяти лет.

фото; видео: телеканал RT