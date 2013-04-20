КНДР согласилась на диалог с Китаем и США - СМИ

Представитель правительства КНР по вопросам Корейского полуострова У Давэй может в ближайшее время посетить Пхеньян.

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на японские СМИ, пишет РИА Новости.

По данным японской газеты Асахи, КНДР сообщила о своем намерении вести диалог с Пекином еще в середине апреля.

Издание отмечает, что вероятность запуска ракеты Мусудан, которая может достичь американские военные базы на острове Гуам в Тихом океане, все еще остается высокой, но некоторые ракетные подразделения уже были демонтированы с восточного побережья.

По словам источника, диалог будет наращивать обороты после окончания совместных военных учений США и Южной Кореи в конце месяца.

Для переговоров в Пхеньян будет делегирован спецпредставитель правительства КНР по вопросам Корейского полуострова У Давэй или другой дипломат высшего ранга, отмечает источник. У Давэй, который посетит США на следующей неделе, сможет служить посредником между Вашингтоном и Пхеньяном.

Между тем, местные СМИ сообщают, что диалог между Северной Кореей и США о сокращении вооружения возможен, но о полном прекращении ядерной программы КНДР речи быть не может.

Готовность США вести переговоры — это не что иное, как попытка Вашингтона разоружить Пхеньян в одностороннем порядке. КНДР не откажется от своей ядерной программы, пока весь мир не станет безъядерным, говорится в сообщении.

"Вероятность ведения диалога с США по частичному сокращению вооружения представляется нам возможной, но мы никогда не будем обсуждать с ними денуклеаризацию страны", — сообщает издание, отмечая, что Вашингтон "угрожает Корейскому полуострову ядерным оружием". "Наша позиция ясна. Не стоит даже мечтать о денуклеаризации нашей страны, пока весь мир не превратится в безъядерную зону", — говорится в сообщении издания.

Напомним, 18 апреля власти КНДР огласили условия, при выполнении которых Пхеньян будет готов начать переговоры с США и Южной Кореей. Официальное информагентство КНДР распространило текст официального заявления Пхеньяна. В частности, в нем высказано требование ядерного разоружения региона, а также отмены санкций ООН.