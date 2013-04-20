100 человек стали жертвами землетрясения в Китае

Данные о количестве погибших постоянно обновляются.
Об этом сообщило сегодня Центральное телевидение Китая, передает ИТАР-ТАСС.
Данные о количестве погибших постоянно обновляются. По поступающим сведениям, в охваченных бедствием районах от землетрясения в разной степени пострадали в общей сложности свыше 3,8 млн человек.
В районе бедствия организованы масштабные поисково- спасательные работы. В зону землетрясения сегодня вылетел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Напомним, подземный толчок магнитудой 7,0 был зафиксирован китайским сейсмическим центром в 08:02 по пекинскому времени (03:02 по киевскому времени) в районе города Яань уезда Лушань провинции Сычуань.
Ранее сообщалось о более 40 погибших.
Фото: видео:Вести.ру.