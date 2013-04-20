100 человек стали жертвами землетрясения в Китае

Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 100, еще свыше 2 тысяч человек получили ранения.

Об этом сообщило сегодня Центральное телевидение Китая, передает ИТАР-ТАСС.

Данные о количестве погибших постоянно обновляются. По поступающим сведениям, в охваченных бедствием районах от землетрясения в разной степени пострадали в общей сложности свыше 3,8 млн человек.

В районе бедствия организованы масштабные поисково- спасательные работы. В зону землетрясения сегодня вылетел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Напомним, подземный толчок магнитудой 7,0 был зафиксирован китайским сейсмическим центром в 08:02 по пекинскому времени (03:02 по киевскому времени) в районе города Яань уезда Лушань провинции Сычуань.

Ранее сообщалось о более 40 погибших.

Фото: видео:Вести.ру.