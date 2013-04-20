Шокированные родители бостонских террористов прячутся от СМИ, сестра убита горем

Родители братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых прекратили общаться с журналистами.

Как сообщается, в настоящее время в Махачкале находятся до полутора десятков бригад российских и иностранных СМИ, но никто из них не может выйти на контакт с родителями Царнаевых: телефон не отвечает, по адресу, по которому они находились еще вчера, их нет, пишет Интерфакс.

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Один из дальних родственников семьи рассказал корреспонденту информационного агентства, что родители Царнаевых хотят прийти в себя. "Вы же понимаете, они в шоке. Старший сын убит, младший арестован, обвиняется в страшном преступлении. Их маме вчера вызывали "скорую", у отца тоже был приступ. Они хотят прийти в себя, поэтому не идут на контакт, им надо дать время", - пояснил он.

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В то же время сестра подозреваемых в бостонском теракте заявила ФБР, что "поражена и убита горем". По словам Аилины Царнаевой, она не знает, что нашло на братьев и заставило их устроить войну с полицией.

Она также подчеркнула, что не уверена в виновности подозреваемых. По ее словам, правды не знает никто, передает НТВ.

Ранее мать братьев Царнаевых заявила, что ее сыновья невиновны и их подставили и утверждает, что за ее старшим сыном Тамерланом спецслужбы следили в течение трех-пяти лет.

Напомним, Джохар Царнаев был задержан в пригороде Бостона Уотертауне вечером 19 апреля. Подозреваемого доставили в больницу, так как он ранен и находится в тяжелом состоянии.

Полиция вышла на след 19-летнего Джохара Царнаева после того, как тот угнал автомобиль на автозаправочной станции и напал на полицейского.

Как сообщалось, полиция подозревает братьев Царнаевых в причастности к теракту в Бостоне 15 апреля, во время которого погибли 3 человека, свыше 180 получили ранения. Два устроенных террористами взрыва произошли у финишной прямой знаменитого Бостонского марафона.