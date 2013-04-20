Россия и Казахстан не смогли дать США информацию о бостонских террористах

Российская сторона не могла предоставить американским партнерам оперативную информацию о братьях Царнаевых, подозреваемых в теракте в Бостоне, так как те не проживали в России.

Об этом сообщил источник в российских спецслужбах, отметив, что, тем не менее, налаженные с США контакты по этому вопросу будут продолжены, пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, "поскольку братья Царнаевы не проживали в России, какой-либо оперативно значимой информации наши спецслужбы своим зарубежным партнерам предоставить не могли".

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Вместе с тем, сказал источник, "по партнерским каналам совместная работа налажена, и контакты будут продолжаться".

В то же время, Казахстан не располагает сведениями, подтверждающими информацию СМИ о проживании в республике Джохара и Тамерлана Царнаевых, подозреваемых в организации взрывов на марафоне в Бостоне, говорится в опубликованном в субботу заявлении внешнеполитического в

Напомним, Джохар Царнаев был задержан в пригороде Бостона Уотертауне вечером 19 апреля. Подозреваемого доставили в больницу, так как он ранен и находится в тяжелом состоянии.



Полиция вышла на след 19-летнего Джохара Царнаева после того, как тот угнал автомобиль на автозаправочной станции и напал на полицейского.



Как сообщалось, полиция подозревает братьев Царнаевых в причастности к теракту в Бостоне 15 апреля, во время которого погибли 3 человека, свыше 180 получили ранения. Два устроенных террористами взрыва произошли у финишной прямой знаменитого Бостонского марафона.