Прага просит США не называть бостонских террористов чехами

С просьбой не путать Чехию с Чечней обратился к американским гражданам посол Чешской Республики в США Иван Гандалович. Его официальное заявление размещено на интернет-сайте чешского посольства в Соединенных Штатах.

Взрывы в Бостоне и "разборки" с террористами: главные подробности

Напомним, бостонские террористы братья Царнаеы переехали в США из Казахстана, куда ранее бежали из Чечни.

Специальный документ чешские дипломаты вынуждены были подготовить после того, как американские сегменты социальных сетей Twitter и Facebook буквально захлестнула волна сообщений от негодующих американцев, обвиняющих Чехию в причастности к взрывам во время Бостонского марафона 15 апреля, передает ИТАР-ТАСС.

Иван Гандалович назвал подобную ошибку "крайне горестным недоразумением". "Чехия является государством центральной Европы, а Чечня входит в состав Российской Федерации", — подчеркивается в документе. Дипломат заверил, что Чешская республика является "активным и надежным союзником Соединенных Штатов и сражается против терроризма".

Ранее были опубликованы некоторые выдержки из сообщений американских пользователей Twitter, путающих Чехию и Чечню.

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"В Чешской республике хорошее пиво, красивые женщины и мужчины, которые убивают спортсменов", — написал один из пользователей.

"Отец весь день рассылал знакомым SMS, чтобы никто из них не ездил в Чехословакию", — пишет другой.

"Оба террориста приехали из Чешской республики. Кстати, где вообще она находится?" — задается вопросом третий.

Чешские журналисты, просмотревшие сообщения американцев в Twitter о теракте в Бостоне, нашли и такое: "Черт побери Чешскую республику! Полагаю, что теперь мы ее разбомбим!".