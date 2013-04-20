Бостонскому террористу вскоре предъявят обвинения

Джохару Царнаеву в ближайшее время будут предъявлены обвинения в терроризме.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах США, пишет РИА Новости.

Обвинения еще официально не выдвинуты, отмечают СМИ.

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Согласно законам штата Массачусетс, тяжкие обвинения в терроризме не предполагают наказание в виде смертной казни. Однако не исключено, что обвинения могут быть предъявлены на федеральном уровне, тогда Царнаева могут приговорить к смертной казни, отметил корреспондент CNN.

Как известно, в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала Тамерлана Царнаева, подозреваемого в причастности к взрывам на Бостонском марафоне, жертвами которого стали три человека и более 180 были ранены. Позднее он скончался в больнице от многочисленных пулевых ранений.

Его 19-летний брат Джохар тогда смог скрыться от полиции, но был задержан в ночь на субботу, 20 апреля, и доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.