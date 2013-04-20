Число жертв землетрясения в Китае достигло 156 человек

В Китае жертвами мощного землетрясения в городе Яань, что в китайской провинции Сычуань, стали 156 человек, еще почти шесть тысяч пострадали.

Спасатели продолжают операцию по поиску выживших под обломками зданий. Им на подмогу направлено более семи с половиной тысяч солдат, шести тысяч полицейских и пожарных, передает ИТАР-ТАСС.

Военные развернули четыре вертолетные площадки для эвакуации раненых и оперативной доставки в зону бедствия гуманитарной помощи.

По данным, в населенном пункте осталось продуктов на двое суток. Из-за оползней и обрушившихся скал автодороги оказались заблокированы, образовались многокилометровые заторы.

Кроме того, прервалось железнодорожное сообщение, расчисткой путей занимаются солдаты. В настоящее время в Яани налажено водо- и электроснабжение, однако подача бытового газа временно прекращена.

Напомним, подземный толчок магнитудой 7,0 был зафиксирован китайским сейсмическим центром в 08:02 по пекинскому времени (03:02 по киевскому времени) в районе города Яань уезда Лушань провинции Сычуань. Ранее сообщалось о 100 погибших.

Фото; видео: Вести.ру