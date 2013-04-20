Бостонские террористы были вооружены "до зубов": пистолеты, винтовка и шесть гранат

Подозреваемые в теракте в Бостоне Тамерлан и Джохар Царнаевы во время перестрелки с полицией в Уотертауне применили пистолеты, винтовку и шесть взрывных устройств.

Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на шефа полиции Уотертауна Эдварда Дево (Edward Deveau), пишет РИА Новости.

"У них были пистолеты, винтовка и шесть взрывных устройств", — сказал глава полиции.

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По его словам, речь идет об использовании Царнаевыми против полиции самодельных взрывных устройств (СВУ), которые ранее в СМИ называли ручными гранатами. Два самодельных взрывных устройства, которые были брошены в полицейских, не взорвались, - добавил Дево.

Напомним, Джохар Царнаев был задержан в пригороде Бостона Уотертауне вечером 19 апреля. Подозреваемого доставили в больницу, так как он ранен и находится в тяжелом состоянии.



Полиция вышла на след 19-летнего Джохара Царнаева после того, как тот угнал автомобиль на автозаправочной станции и напал на полицейского.



Как сообщалось, полиция подозревает братьев Царнаевых в причастности к теракту в Бостоне 15 апреля, во время которого погибли 3 человека, свыше 180 получили ранения. Два устроенных террористами взрыва произошли у финишной прямой знаменитого Бостонского марафона.