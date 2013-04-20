Президентом Италии во второй раз стал 87-летний Наполитано

На пост главы Италии во второй раз был избран 87-летний Джорджо Наполитано.

На пост главы государства он был избран сегодня в шестом туре голосования на совместном заседании Палаты депутатов и Сената национального парламента с участием делегатов от всех регионов страны, - передает РИА "Новости".

За кандидатуру действующего президента, первый семилетний мандат которого истекает 15 мая, проголосовало подавляющее большинство из 1007 выборщиков. Начиная с четвертого тура, для победы кандидату достаточно было набрать простое большинство голосов, то есть 504 голоса. Официальный результат будет объявлен позже.

Повторное избрание Наполитано на высший государственный пост является беспрецедентным - никогда ранее в истории республики один и тот же человек не становился президентом Италии дважды. Таким образом, он стал одиннадцатым и двенадцатым президентом Итальянской Республики.

Выборы президента Италии проходили в духе "политического хаоса". После того, как пять туров голосования оказались безрезультатными, руководители ведущих политических сил страны обратились к действующему президенту с просьбой повторно выставить свою кандидатуру. Проведя в субботу ряд консультаций, Наполитано, который ранее неоднократно заявлял, что не намерен баллотироваться во второй раз, изменил свое решение из-за чувства ответственности. "Я не могу освободить себя от принятия ответственности перед народом. Я надеюсь, что вы (политические силы — ред.) ответите коллективной ответственностью", — отметил президент.

Несмотря на то, что государством в Италии управляет главным образом премьер-министр, назначаемый президентом по результатам выборов, роль главы государства очень значительна, поскольку именно он является гарантом национального единства и соблюдения Конституции.