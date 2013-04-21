Бостонскому террористу грозит смертная казнь

19-летнему Джохару Царнаеву могут предъявить обвинения в организации теракта в Бостоне и в массовом убийстве, а затем приговорить к смертной казни.

Об этом со ссылкой на телеканал CNN и представителя министерства юстиции США сообщают "Экспресс-новости".

Если дело террориста Царнаева будет рассматриваться на федеральном уровне, то ему грозит смертная казнь.

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Сейчас Царнаев находится под усиленной охраной в одной из больниц Бостона. Во время перестрелки с полицией он получил тяжелые ранения в шею и ногу и потерял много крови.

Ранее "Главред" сообщал, что Джохар и его убитый 26-летний брат Тамерлан Царнаев подозреваются в организации теракта на финише международного марафона в Бостоне. Тогда от двух взрывов погибли три человека, еще 180 человек получили ранения.

фото: cnn.com