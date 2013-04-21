Число жертв землетрясения в Китае превысило 200

Число жертв мощного землетрясения в Китае уже составило 203 человека. Они погибли или пропали без вести. Еще 11 492 человека получили травмы, в том числе 960 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на управление гражданской администрации провинции Сычуань сообщает китайское информагентство "Синьхуа".

По сообщению госсейсмологического управления КНР, оперативно-спасательный отряд по борьбе с землетрясениями в воскресенье, 21 апреля, прибыл в Сычуань для оказания помощи району Лушань, пострадавшему от землетрясения магнитудой.

200 спасателей двумя самолетами Ил-76 прилетели в аэропорт Цюнлай и оттуда направились в Лушань. В состав отряда входят 140 спасателей, 39 медработников и 21 сейсмолог.

В пострадавший район отряд привез две спасательные автомашины, более 20 тыс. инструментов и медикаментов общим весом свыше 30 тонн, а также 12 спасательных собак.

Ранее "Главред" сообщал, что в Китае жертвами мощного землетрясения в городе Яань, что в китайской провинции Сычуань, стали 156 человек, еще почти шесть тысяч пострадали.