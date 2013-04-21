Бостонских террористов подозревают в связи с бандой Доку Умарова

Следователи ФБР и полиции США разыскивают террористов, которые научили подозреваемых в организации теракта в Бостоне братьев Царнаевых обращаться со взрывными устройствами.

Об этом со ссылкой на источник газеты Daily Mirror, близкий к следствию, сообщает РИА Новости.

"У нас нет сомнений, что они (Царнаевы) действовали не одни. Устройства, которые были применены для взрыва двух бомб, весьма сложные и не относятся к вещам, которые люди узнают через Google. Кто-то дал братьям такие знания, и теперь наша задача найти их", — цитирует газета источник в правоохранительных органах США.

Агенты ФБР считают, что за Царнаевыми стояла так называемая "спящая ячейка" террористов, которая готовилась годами и ждала момента действовать.

"Агенты считают, что в такой группировке могут состоять порядка десяти человек", — отметил источник.

По данным газеты, накануне около тысячи агентов ФБР подключены к работе по поиску предполагаемой группировки. Накануне американские СМИ сообщали, что правоохранительные органы США задержали троих человек в рамках расследования теракта в Бостоне.

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Кромем того, следователи в США проверяют возможную связь братьев Царнаевых с действующей на территории России террористической организацией "Кавказский Эмират", возглавляемой Доку Умаровым, сообщается на сайте телеканала Fox News.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 апреля на финише международного марафона в Бостоне с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Погибли три человека: гражданка Китая и два американца, один из которых — восьмилетний ребенок. В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого — 19-летнего Джохара Царнаева. По данным СМИ, Джохар Царнаев во время задержания получил пулевые ранения в шею и в ногу, он находится в больнице. Старший брат подозреваемого — Тамерлан Царнаев в пятницу скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.