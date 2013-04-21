КНДР перебросила еще две ракетных установки поближе к Японии

КНДР переместила две мобильные пусковые установки с баллистическими ракетами типа "Скад" к восточному побережью, в 700-х километрах от которого расположена Япония.

Об этом со ссылкой на военный источник агентства Ренхап в Южной Корее сообщает. РИА Новости.

По данным южнокорейской разведки, в начале апреля КНДР переместила две ракеты средней дальности "Мусудан" и установила семь мобильных пусковых установок в Вонсане и провинции Южная Хамген на восточном побережье.

Правительство КНДР угрожало запустить ракету еще до празднования годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля и рекомендовало иностранным посольствам покинуть Пхеньян, однако, по сведениям разведовательных служб Республики Корея, в последнее время никаких передвижений пусковых установок отмечено не было.

Однако на снимках со спутника, полученных после 16 апреля, видно, что две дополнительные ракетные установки были перемещены в область провинции Южная Хамген, сообщает источник, пожелавший остаться неизвестным. "Военные силы Южной Кореи пристально следят за последними приготовлениями КНДР к запуску ракеты", — заявил он.

Поскольку "День Солнца" 15 апреля был отмечен в КНДР исключительно культурными мероприятиями, военное руководство Республики Корея полагает, что враждебное государство готовит военное шоу, такое как запуск ракеты или военный парад, приуроченное ко Дню народной армии Кореи 25 апреля.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 апреля власти КНДР заявили, что совершат "ядерную расправу" над Японией, на что Токио решительно ответил готовностью ответить на удар.