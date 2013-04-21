Полиция обнародовала фото и видео задержания бостонского террориста

Полиция США обнародовала кадры спецоперации по захвату Джохара Царнаева, подозреваемого в совершении теракта в Бостоне, произошедшего во время марафона.

На записи видно, как студент укрывался в катере от спецслужб, сообщает РИА Новости.

В 3-минутном ролике, снятом с полицейского вертолета, легко различима работа специального автомобиля, который при помощи манипулятора разрезал тент. Также благодаря тепловизору и прибору ночного видения можно различить очертания Царнаева внутри лодки. Зафиксированы и вспышки от взрывов светошумовых гранат. Дата и время, отображенные на кадрах, свидетельствуют о том, что видео было снято незадолго до завершения операции.

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Джохар Царнаев, подозреваемый в совершении теракта во время бостонского марафона, был задержан после самого мощного в истории США преследования, длившегося почти сутки.

По данным СМИ, во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, мужчина пока не может общаться со следователями.

Ранее "Главред" сообщал, что 19-летнему Царнаеву может грозить смертная казнь.