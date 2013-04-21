Число жертв землетрясения в Китае возросло до 208-ми

Число погибших и пропавших без вести в результате мощного землетрясения магнитудой 7,0 в провинции Сычуань Китая возросло до 208-ми человек

В частности, подтверждена гибель 184 человек, еще 24 человека числятся пропавшими без вести, сообщает информагентство "Синьхуа".

Помимо этого, согласно сообщению, из-за удара землетрясения 11826 человек получили травмы.

Ранее "Главред" сообщал, что помимо 200 погибших, еще 960 раненых находятся в тяжелом состоянии.