Число жертв землетрясения в Китае возросло до 208-ми

Из-за удара стихии 11 826 человек получили травмы
Число погибших и пропавших без вести в результате мощного землетрясения магнитудой 7,0 в провинции Сычуань Китая возросло до 208-ми человек
В частности, подтверждена гибель 184 человек, еще 24 человека числятся пропавшими без вести, сообщает информагентство "Синьхуа".
Помимо этого, согласно сообщению, из-за удара землетрясения 11826 человек получили травмы.
Ранее "Главред" сообщал, что помимо 200 погибших, еще 960 раненых находятся в тяжелом состоянии.