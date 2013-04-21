Спецслужбы России не нашли связи бостонских террористов с Доку Умаровым

Российские силовые структуры не располагают данными о связях братьев Царнаевых, подозреваемых в причастности к теракту в Бостоне, с бандой Доку Умарова.

Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ИТАР-ТАСС.

"Какой-либо информации о возможных связях с бандподпольем на Северном Кавказе, в частности, с Доку Умаровым, о чем писали СМИ, нет", - сообщили в силовых структурах.

По неофициальным данным, там пока не получали запроса от американской стороны.

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Между тем, источник в силовых структурах на Северном Кавказе уточнил, что "семья Царнаевых слишком давно покинула Северный Кавказ, когда братья были еще фактически школьниками и они никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов".

В Чеченской республике у них остались родственники, но сама семья Царнаевых лишь ненадолго, фактически проездом была в Грозном больше, чем 7 лет назад, после чего уехала за рубеж.

По некоторым данным, за рубеж уехали трое братьев и их сестры, но где именно они поселились и проживали, информацией в силовых структурах на Северном Кавказе не располагают.

"По крайней мере среди лиц, причастных к деятельности главаря бандподполья Доку Умарова, они, по имеющимся базам данных, не фигурируют", - рассказал один из источников агентства.

Впрочем, источники не исключили, что поскольку в СМИ прошла информация о том, что как минимум один из братьев был активным пользователем интернета и сделал свою страницу в соцсетях, братья могли познакомиться с идеологией терроризма через глобальную сеть.

Ранее" "Главред" сообщал, что спецслужбы США проверяют связь Тамерлана Царнаева с террористической организацией "Кавказский Эмират" и Доку Умаровым - одним из лидеров экстремистского подполья, который в 2011 году взял на себя ответственность за теракт в Домодедово и, по данным следователей, стоит за многими терактами, совершенными в России. Летом прошлого года СМИ сообщали, что Умаров причастен к организации покушения на Владимира Путина.