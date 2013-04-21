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Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
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Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
-
Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
-
Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
-
Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
-
Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
-
Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
-
Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото
-
Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
-
Землетрясение в Китае: люди ночуют на улице, опубликованы фото EPA / UPG
Мировые и китайские СМИ публикуют фото, сделанные после разрушительного землетрясения с магнитудой 7,0, произошедшего в провинции Сычуань Китая.
Выжившие люди боятся повторных толчков, поэтому не заходят в свои жилища и ночуют в на скорую руку разбитых палатках или прямо на улице.
Кареты "скорой помощи" не справляются с потоком раненых.
Ранее "Главред" сообщал, что по последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения возросло до 208-ми человек
Подтверждена гибель 184 человек, еще 24 человека числятся пропавшими без вести.
Помимо этого, из-за удара стихии 11 826 человек получили травмы.