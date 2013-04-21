Полиция не смогла допросить Джохара Царнаева

Сотрудникам правоохранительных органов США пока не удалось допросить подозреваемого в организации теракта в Бостоне, устроенного во время марафона, Джохара Царнаева, получившего ранения в перестрелке с полицией, из-за состояния его здоровья.

Об этом заявил начальник управления полиции Бостона Эдвард Дэвис, сообщает ИТАР-ТАСС.

При этом он также подтвердил, что, с точки зрения компетентных органов США, Джохар и его погибший при попытке ареста брат Тамерлан "собирались напасть (и) на других людей", когда в четверг вечером покинули свою квартиру в окрестностях Бостона с огнестрельным оружием и самодельными взрывными устройствами.

Тогда Тамерлан и Джохар Царнаевы застрелили полицейского, находившегося в своем служебном автомобиле. Затем при попытке их задержания произошла ожесточенная перестрелка.

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Со своей стороны губернатор Массачусетса Девал Патрик в интервью Си-би-эс признал, что у него до сих пор нет понимания, какие мотивы двигали братьями Царнаевыми, прожившими почти всю жизнь в США, когда они привели в действие две "адские машины" у финишной черты Бостонского марафона.

Ранее "Главред" сообщал, что 19-летний Джохар, получивший как минимум два ранения - в шею и ногу, был схвачен в пятницу в результате масштабной операции полиции и ФБР под Бостоном и в настоящее время находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии под охраной американских компетентных органов. 26-летний Тамерлан Царнаев погиб. Он был ранен в перестрелке. Кроме того, у него в руке сдетонировала самодельная граната, которую он пытался метнуть в полицейских. Затем его переехал на автомобиле Джохар, пытавшийся отбить брата у сотрудников полиции.