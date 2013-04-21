В голодном бунте на базе Гуантанамо участвует уже половина заключенных

Число заключенных тюрьмы на базе ВМС США в Гуантанамо на Кубе, участвующих в массовой голодовке, достигло 84 человек.

Об этом заявил подполковник армии США Сэмюэл Хаус, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В настоящее время голодовку объявили 84 из 166 заключенных. Пять из них уже госпитализированы", - сказал он. Ранее сообщалось, что в массовой акции протеста принимают участие 52 арестанта.

Голодовка в Гуантанамо началась 6 февраля. По словам адвокатов заключенных, ее объявлению предшествовали массовые обыски узников, конфискация их личного имущества, включая письма от родных, фотографии и юридическую переписку, а также проверка выданных им экземпляров Корана на предмет возможного сокрытия запрещенных предметов.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад в Гуантанамо произошли столкновения между заключенными и охранниками. Некоторые арестанты завесили окна своих камер и закрыли одеждой средства видеонаблюдения, после чего напали на сотрудников охраны. Последние вынуждены были несколько раз выстрелить в воздух, чтобы усмирить нападавших. Серьезных травм ни охранники, ни заключенные не получили.