Братьев Царнаевых подозревают в подготовке других терактов в США

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, подозреваемые в причастности к теракту в Бостоне, вероятно, планировали совершить и другие теракты на территории США.

Об этом заявил комиссар полиции Бостона Эд Дэвис, сообщает РИА Новости.

"У нас есть повод думать, основываясь на найденных доказательствах — взрывчатке и огнестрельном оружии, — что они (подозреваемые) собирались совершить нападения на других людей. Так я считаю в настоящий момент", — заявил Дэвис.

В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого — 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу и находится в больнице. Старший брат подозреваемого — Тамерлан Царнаев в пятницу скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

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Как сообщалось ранее, братья Царнаевы во время перестрелки с представителями правопорядка в Уотертауне применили пистолеты, винтовку и шесть самодельных бомб. Кроме этого, взрывчатка, оставленная подозреваемыми, была обнаружена в разных частях пригорода, однако тогда власти отрицали возможность других терактов.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека: гражданка Китая и два американца, один из которых — восьмилетний ребенок.