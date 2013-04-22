Перед смертью Царнаев-старший успел позвонить матери

Тамерлан Царнаев, которого полиция США подозревает организации теракта в Бостоне, прямо перед гибелью успел позвонить своей матери.

Об этом со ссылкой на Wall Street Journal сообщает НТВ.

Мать братьев Царнаевых рассказала о последнем звонке от сыновей. По ее словам, 26-летний Тамерлан говорил с ней прямо перед гибелью в перестрелке с полицией.

Из последнего звонка Тамерлана Царнаева матери: "Полиция начала стрелять по нам, они нас преследуют. Мама, я тебя люблю".

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Между тем американские следователи провели первые допросы Джохара Царнаева, очнувшегося в больничной палате. Раненый в шею юноша не может говорить и дает показания в письменном виде.

Спецслужбы особенно интересует недавняя поездка Тамерлана Царнаева в Дагестан. Следователи предполагают, что там он вышел на контакт с лидером бандподполья Доку Умаровым.

Кроме того, Федеральное бюро по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, оружия и взрывчатых веществ выясняет, кто продал Царнаевым пистолеты, ведь права на ношение оружие у братьев не было.

Ранее "Главред" сообщал, что Царнаев-старший получил смертельные ранения во время перестрелки с полицией, а младший из братьев получил тяжелые ранения в ногу и шею, однако выжил и сейчас находится в госпитале.