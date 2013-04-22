Царнаев дал первые показания: бостонские террористы хотели взорвать Нью-Йорк

Раненный Джохар Царнаев пришел в себя и уже дает показания. 19-летний американец, которого подозревают в организации теракта в Бостоне, начал общаться со следователями. Кроме того, оказалось, что террористы хотели атаковать Нью-Йорк.

Царнаев отвечает на вопросы письменно. Говорить он не может — у него прострелено горло. Юноша был тяжело ранен два дня назад в пригороде Бостона. Тогда Джохар и его старший брат Тамерлан оказали вооруженное сопротивление полицейским, которые пытались их задержать, сообщает НТВ.

А заложник братьев - водитель угнанного джипа - сообщил полиции, что Царнаевы говорили ему о планах на будущее - они хотели отправиться с взрывчаткой и оружием в главный мегаполис США. Братья Царнаевы после Бостона готовились атаковать Нью-Йорк, пишет New York Times.

По данным полиции, Царнаевы не описывали своих намерений в деталях. Однако многочисленные неразорвавшиеся бомбы и оружие, которое нашли при братьях, говорят сами за себя, считают следователи.

Ранее "Главред" сообщал, что полицейские хотят выяснить происхождение целого склада оружия. Известно, что никаких лицензий на его приобретение у Царнаевых не было, однако это не помешало им обзавестись целым арсеналом. Так, в лодке, где прятался 19-летний Джохар Царнаев, нашли автоматический карабин М-4 — полноценный боевой автомат, который широко используется вооруженными силами США. Ответы полиция надеется получить у самого юноши — он пришел в себя и дает показания в письменном виде.

Между тем из Нью-Йорка все последние дни постоянно приходят сообщения о подозрительных находках и эвакуациях людей — с момента взрыва на Бостонском марафоне таких случаев было уже более 200.