Царнаева-старшего подозревают в жестоком убийстве троих человек в 2011-м

Друзья убитого Тамерлана Царнаева, которого подозревают в организации теракта в Бостоне, считают его причастным к тройному убийству в 2011 году, которое унесло жизнь его лучшего друга Брендана Мэсса.

Об этом со ссылкой на BuzzFeed сообщает Gazeta.ru.

"В то время никто не мог подумать, что это был Там (Тамерлан - Ред). Теперь все поменялось", — сказал общий друг на условиях анонимности.

После известия о том, что Тамерлан Царнаев подозревается во взрывах в Бостоне, многие, кто его знал, вспомнили про убийство 2011 года. Уже тогда все были удивлены, что Тамерлан не пришел на похороны своего лучшего друга, с которым они вместе занимались в тренажерном зале и участвовали в хип-хоп-группе.

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"Он не был на панихиде, не был на похоронах, вообще не появлялся в те дни. Но он был действительно близок с Бренданом, поэтому все мы были удивлены, когда он сказал, что не имеет друзей в Америке", — сказал их знакомый.

Отмечается, что после убийства 2011 года Тамерлан перестал встречаться с группой и стал реже появляться в обществе.

"Тем троим парням перерезали горло, по одежде и полу было разбросано много марихуаны. Их действительно ужасно убили", — сказал один из участников группы.

Полиция считает, что перед убийством в квартире находились еще двое мужчин, но подозреваемых не называла, так как расследование продолжается.

Ранее "Главред" сообщал, что Тамерлан получил смертельные ранения в перестрелке с полицией и скончался в госпитале.

фото: topnews.ru