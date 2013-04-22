Землетрясение в Китае нарушило жизнь 1,5 миллиона человек

В результате мощнейшего землетрясения магнитудой 7,0, которое обрушилось на провинцию Сычуань Китая, крыши над головой лишилась 171 тысяча человек.

Кроме того из нормальной колеи выбита жизнь более 1,5 млн человек, а еще 186 человек погибли официально погибли, сообщает "Синьхуа".

Эпицентр землетрясения и серьезно пострадавшие районы расположены в горах, землетрясение вызвало большое количество оползней, горных обвалов, привело к серьезным повреждениям дорог, мостов, объектов электроснабжения, связи, водоснабжения и других инфраструктурных объектов, в очень многих районах прерваны транспортное сообщение и связь.

По статистике, на территории Сычуаня повреждены 2986 километров дорог, 327 мостов, 24 трансформаторных станции, 224 ЛЭП, связь прервана в 16 волостях и поселках, обрушились 26411 домов в городах и на селе, повреждены 214 водохранилищ.

На данный момент в район бедствия прибыли 25 704 человека из различных спасательных ведомств. В район бедствия доставлены 12 754 палатки, 34 155 ватных одеял, 12 754 раскладушки, 12 754 тонны продовольствия и питьевой воды.

Ранее "Главред" сообщал, что число погибших и пропавших без вести в результате мощного землетрясения магнитудой 7,0 в провинции Сычуань Китая возросло до 208-ми человек - гибель 184 человек подтверждена, еще 24 человека числятся пропавшими без вести. Лишившимся крова над головой людям приходится ночевать на улице или в палатках.

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