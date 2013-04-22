У бостонского террориста Царнаева-старшего был российский паспорт

Первый вице-премьер Киргизии Джоомарт Оторбаев заявил в США, что старший из братьев Царнаевых, подозреваемых в организации теракта в Бостоне, - Тамерлан, родился в Калмыкии, и получил паспорт гражданина России.

Об этом киргизский чиновник объяснил сотрудникам американского госдепа, сообщает РИА Новости.

"Во-первых, лишь младший из братьев, то есть Джохар, родился в Киргизстане и являлся гражданином Киргизской республики, а старший брат родился в Калмыкии, и являлся гражданином России. Во-вторых, семья Царнаевых выехала из Киргизстана в Дагестан в 2001 году, когда братьям было 7 и 14 лет соответственно", — сообщил Оторбаев во время встречи с представителями госдепартамента.

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Он подчеркнул, что подозреваемые в терроризме никак не могли быть "радикализированы" в столь юном возрасте и поэтому "некорректно увязывать причины совершенного ими деяния с Киргизстаном".

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 20 апреля в пригороде Бостона полиция после перестрелки задержала и доставила в больницу получившего несколько ранений 19-летнего Джохара Царнаева, подозреваемого в причастности к взрывам на Бостонском марафоне, жертвами которого стали три человека и более 180 были ранены.

Старший брат задержанного Тамерлан накануне скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией. По данным СМИ, братья Царнаевы эмигрировали в США из России, куда прибыли на постоянное место жительства из Киргизии.

Справка. Российский паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации