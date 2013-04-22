Подробности ареста бостонских террористов: младший задавил старшего джипом

26-летний Тамерлан Царнаев, которого подозревают в организации теракта в Бостоне, мог скончаться после того, как 19-летний Джохар переехал его джипом Mercedes.

Об этом со ссылкой на The Boston Globe сообщает ZN.UA.

Патологоанатомы, делавшие вскрытие, рассказали, что на теле Тамерлана были чудовищные раны и гематомы. Потом и начальник полиции Уотертауна Эд Дево, где ловили братьев, подтвердил, что так оно и было.

Оказалось, что братья угнали машину в пригороде Бостона - Кембридже. Они отпустили ее владельца, не причинив физического вреда, но телефон этого человека остался в автомобиле, и именно по "излучению" аппарата полиция выследила преступников.

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Местный полицейский засек братьев, передвигавшихся на двух машинах - внедорожнике Mercedes и легковушке Honda Civic. Братья остановились, выскочили наружу и принялись стрелять в полицейского, коллеги которого к этому времени начали стекаться на место. По оценке Дево, в противостоянии между шестью стражами порядка и двумя преступниками было сделано 200 или 300 выстрелов.

Один из свидетелей рассказал, что увидел Honda зеленого цвета, у которой с водительской стороны были выбиты стекла, а рядом - мужчину крепкого телосложения (Тамерлана Царнаева- ред.), который стрелял в полицейских. Затем наблюдатель увидел полицейский внедорожник - тот врезался в мусорные баки на обочине и припаркованную машину, а следом мчался черный Mercedes, после чего раздались два или три сильных взрыва.

По словам Дево, один из полицейских на ходу выпрыгнул из машины, предварительно направив ее на отстреливавшихся братьев, и те изрешетили ее пулями. Затем Тамерлан пошел прямо на стражей порядка, стреляя, пока не кончились патроны. Полицейские сумели его взять и собирались надеть на него наручники, но тут на них с ревом помчался внедорожник, за рулем которого был Джохар. Офицеры отскочили от лежавшего Тамерлана, и внедорожник проехался прямо по нему.

Джохар выскочил из машины и сбежал, пока его не поймали после многочасовой охоты в лодке на заднем дворе одного из домов. Полиция опубликовала видео финальной сцены, снятое тепловизором с вертолета.

Ранее "Главред" сообщал, что братья Царнаевы намеревались устроить теракт в Нью-Йорке.