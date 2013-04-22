Бойня в России: в Белгороде убиты пять человек

В Белгороде в результате стрельбы пять человек погибли, в том числе три продавца и двое прохожих, среди них 14-летняя школьница. Также ранен один человек.

Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального управления МВД, пишет РИА Новости.

По его информации, к магазину "Охотник" подъехал мужчина на BMW темного цвета. Выйдя из автомобиля, он открыл стрельбу на улице, а затем - в магазине.

"В результате стрельбы в магазине были убиты три человека, а на улице - двое. Еще один раненый госпитализирован", - сказал собеседник.

Как сообщают очевидцы, водитель иномарки вышел из помещения и увидел, что кто-то поцарапал его автомобиль. После чего он достал карабин и открыл огонь по людям, которые стояли рядом с его машиной. После этого он сделал несколько выстрелов в сторону магазина.



По рассказам других, мужчина вошел в магазин и открыл стрельбу по продавцам. После этого он вышел из магазина и сделал несколько выстрелов по прохожим.

После расстрела преступник сел в машину и скрылся.

"Спустя некоторое время автомобиль BMW X5 темного цвета, на котором, предположительно, скрылся подозреваемый, была найдена в другом квартале города. Розыск мужчины продолжается", — сказал источник.

Полиция Белгорода установила личность подозреваемого в расстреле людей в городе. Сейчас ведутся активные поиски нападавшего.

Мотивы преступления пока неясны.