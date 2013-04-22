Бойня в Белгороде: установлена личность и опубликовано фото убийцы

Установлена личность подозреваемого в расстреле пяти человек в Белгороде, ведутся его активные поиски.

Об этом сообщается на сайте УМВД по Белгородской области, пишет РИА Новости.

Подозреваемый в убийствах в Белгороде - 31-летний Сергей Помазун, - утверждает LifeNews.

"У следователей уже есть подозреваемый в совершении преступления — ранее судимый житель города Белгорода, освободившийся из мест лишения свободы в 2012 году", — говорится в сообщении МВД.

"Личность подозреваемого установлена сотрудниками полиции. В настоящее время ведутся активные поисковые мероприятия по задержанию подозреваемого", — говорится в сообщении.

Его вычислили по номеру автомобиля BMW X5, брошенного им в паре кварталов от места расстрела.

Кроме того, правоохранительные органы сообщили, что подозреваемый скрылся на автомобиле BMW X5, позднее машина была обнаружена полицейскими.

На данный момент, полиция блокировала подозреваемого в стрельбе в центре Белгорода.

Напомним, в Белгороде в результате стрельбы пять человек погибли, в том числе три продавца и двое прохожих, среди них 14-летняя школьница. Также ранен один человек.

Мотивы преступления пока неясны.