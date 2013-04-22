Число жертв бойни в Белгороде возросло до 6 человек

До шести человек возросло количество жертв расстрела, произошедшего в самом центре Белгорода.

На операционном столе скончалась девятиклассница София Гуцуляк, получившая ранение во время кровавой бойни в центре города, пишет Life News.

За жизнь пострадавшей девочки до последнего боролись врачи городской клинической больницы №1.

По словам хирургов, пуля попала девушке прямо в сердце. Медики боролись за ее жизнь около часа, но их усилия оказались безрезультатны.

Напомним, в Белгороде в результате стрельбы пять человек погибли, в том числе три продавца и двое прохожих, среди них 14-летняя школьница.

Установлена личность подозреваемого в расстреле. Мотивы преступления пока неясны.