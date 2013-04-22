В Белгороде убиты шесть человек: подробности бойни в России

В российском Белгороде произошло громкое преступление - в результате стрельбы из охотничьего карабина, которую устроил на улице и в помещении одного из магазинов ранее судимый мужчина, убиты шесть человек.

Погибли четверо мужчин (трое продавцов и случайный прохожий) и две школьницы, 14 и 16 лет. Пятеро погибли на месте происшествия, девушка 1996 года рождения умерла в больнице во время операции.

Местные власти довольно быстро установили личность подозреваемого в совершении преступления - это 31-летний житель Белгорода, ранее четырежды судимый Сергей Помазун, который только в прошлом году вышел из мест лишения свободы.

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Подозреваемый в убийстве уже задержан - полицейские поймали его на железнодорожной станции Белгорода. При задержании один из полицейских получил ножевые ранения.

При задержании Помазун сказал, что он стрелял не в детей, а "стрелял в ад". После он отказался от дачи показаний. Подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.

После того, как Помазун был задержан, собравшиеся на вокзале белгородцы выкрикивали: "Дайте нам его разорвать".

Позже в болотах под Белгородом были найдены сумки с личными вещам и оружием Помазуна - 3 карабинами и 2 гладкоствольнымих ружьями, которые он забрал в сейфе отца и магазине "Охота".

Подробности задержания белгородского стрелка читайте здесь.

24 апреля, суд Белгорода избрал Помазуну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяц. Обвиняемому был назначен государственный адвокат, который сказал, что не планирует обжаловать решение суда о его аресте. Сам Помазун отказался признать свою вину. Он также выразил несогласие с выбранной для него мерой пресечения.

Обвиняемый решил молчать до суда, чем существенно осложнил работу следователей.

Фото и видео задержания белгородского стредка смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что преступник мог сбежать на территорию Украины, появлялась даже информация, что он это уже сделал. В итоге же оказалось, что Помазун даже не смог выехать из города, в котором совершил убийство.

Позже стали выясняться подробности преступления. Так, оказалось, что перед расстрелом подозреваемый приехал в местный магазин "Охота", где ему отказались продать патроны из-за судимостей. Тогда он пообещал вернуться и всех убить, но его не восприняли всерьез.

После этого Помазун и совершил преступление. С места убийства он скрылся на автомобиле BMW X5.

Видео и первые фото с места преступления смотрите ЗДЕСЬ

По первым же данным очевидцев, мужчина подъехал к магазину и устроил беспорядочную стрельбу сначала на улице, а потом в помещении. По словам других свидетелей, подозреваемый сначала стрелял в магазине.

Также выяснился ряд деталей из жизни подозреваемого. Так, его отец Александр заявил, что после тюрьмы его сын стал "практически психопатом". Как пишет LifeNews, на допросе в следственном управлении Помазун-старший заявил, что в последнее время сын вел себя совершенно неадекватно. Сергей неоднократно угрожал ему, а две недели назад, вспылив, набросился с кухонным ножом и сильно порезал руку.

Фото подозреваемого в убийстве смотрите здесь.

Также первоначально упоминалась версия, согласно которой преступник открыл стрельбу из карабина из-за того, что кто-то поцарапал его автомобиль.

После расстрела подозреваемый сел в машину и скрылся. Автомобиль был найден в другом районе города.

В Белгороде объявлен траур, подозреваемый же будет допрошен в ближайшее время.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры