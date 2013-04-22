Подозреваемый в убийстве шести человек в Белгороде задержан

Подозреваемый в расстреле шести человек в Белгороде задержан, сообщают власти, пишет РИА Новости

Как известно, в Белгороде в ходе разбойного нападения на оружейный магазин, подозреваемый 31-летний Сергей Помазун возможно с сообщником, убил пять человек, еще одна раненая 16-летняя девушка скончалась в больнице во время операции.

Об этом сообщила представитель управления СК РФ по области Елена Козырева,

Ранее об обстоятельствах ЧП не сообщалось, было известно лишь, что некий мужчина устроил беспорядочную стрельбу сначала на улице, а затем и в магазине "Охота".

"Разбойное нападение произошло на оружейный магазин "Охота". В результате происшествия погибли пять человек, один ранен", - уточнила Козырева.

Удалось ли что-либо похитить из магазина, пока неясно.

По ее словам, возможно, нападавший был не один. Оперативники работают на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника в правоохранительных органах, и отец, и сын Помазуны ранее были судимы. Сергей Помазун, отсидел в колонии с 2008 по 2012 год и вышел на свободу в декабре. Его судили сразу по нескольким нескольким статьям.