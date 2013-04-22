Власти Белгорода опровергли задержание убийцы шести человек

Власти Белгорода опровергли информацию о задержании убийцы шести человек — рецидивиста Сергея Помазуна.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации города "Интерфакс".

По словам представителя пресс-службы, сообщение о поимке подозреваемого было опубликовано на городском сайте по ошибке. Ранее информацию о задержании опровергло МВД.

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Между тем, как пишет ИТАР-ТАСС, местонахождение преступника установлено, он блокирован. Спецназ готов к штурму укрытия.

Ранее сообщалось, что преступник может находиться в частном секторе, недалеко от местного авторынка.

Около 14.00, 13.00 (по киевскому времени)подозреваемый совершил вооруженное нападение на магазин "Охота" в центре Белгорода. Он застрелил трех продавцов, а также троих прохожих на улице — мужчину и двоих несовершеннолетних девушек. Одна из них скончалась на месте, другая позже в больнице.

Полиция провела обыск в квартире отца предполагаемого убийцы — Александра Помазуна — и допросила его. По словам Помазуна-старшего, его сын уехал из дома, захватив ружья "Сайга" и "Иж", а также травматический пистолет. Передвигался молодой человек на отцовской BMW X5. Автомобиль был брошен убийцей неподалеку от места стрельбы. Предположительно, преступник хотел ограбить оружейный магазин.

Информация о том, что стрелков в магазине "Охота" было двое, не получила официального подтверждения. При этом отец Помазуна александр был включен в полицейские ориентировки вместе с сыном.

Сергей Помазун был ранее четырежды судим за кражи и применение насилия к полицейским. В последний раз он освободился из тюрьмы в 2012 году.