КС четыре месяца "игнорировал" повторные выборы в Раду

Конституционный суд четыре месяца не открывал производство по представлению депутатов Верховной Рады о проведении повторных выборов депутатов в парламент.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Конституционного Суда Геннадий Черненко, пишет "Украинская правда".

Как известно, 54 депутата Верховной Рады попросили КС дать официальное толкование положений закона "О выборах народных депутатов", касающиеся проведения повторных выборов депутатов Рады.

"Производство по делу по конституционному представлению 54 народных депутатов относительно официального толкования положений части четвертой статьи 15, части пятой статьи 16, пункта 13 части второй статьи 30, части второй статьи 104 закона "О выборах народных депутатов Украины" на сегодня действительно еще открыто", - отметил Черненко.

"Рассмотрение вопроса об открытии производства по указанному делу запланировано в проекте повестки дня заседаний суда на завтра, 23 апреля", - добавил он.

Как известно, представление было отправлено еще 28 декабря 2012 года. На сайте КС отмечается, что представление находится на изучении в коллегии судей.

Вместе с тем руководитель пресс-службы КС не ответил на вопрос, о "причинах того, что в течение 4 месяцев нет ни сдвига в деле".

Напомним, заместитель председателя ЦИК Андрей Магера 7 ноября, заявил, что повторные выборы в проблемных округах могут пройти не ранее марта 2013 года.