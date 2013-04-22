Стрельба в Белгороде: опубликован список погибших

Белгородская полиция опубликовала список погибших шести человек при стрельбе, которую устроил мужчина в центре города.

"Иваськов Александр Юрьевич 1970 года рождения, город Белгород; Малыхин Игорь Алексеевич 1973 рождения, город Белгород; Шамшурин Михаил Геннадьевич 1984 рождения, город Белгород, Чижикова Алина Константиновна 1999 рождения, город Белгород; Гуцуляк София Евгеньевна 1996 рождения, город Белгород",— говорится в сообщении на сайте УМВД по Белгородской области

Также полиция сообщает о гибели неизвестного мужчины в возрасте около 45 лет.

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Как сообщалось, в Белгороде мужчина открыл огонь сначала в оружейном магазине, затем — на улице. Пять человек погибли на месте, в том числе 14-летняя девушка, еще одна 16-летняя девушка скончалась позднее в реанимации.

Сейчас местонахождение преступника установлено, он блокирован. Им оказался ранее судимый Сергей Памазун. Спецназ готов к штурму укрытия.



Ранее сообщалось, что преступник может находиться в частном секторе, недалеко от местного авторынка.



Полиция провела обыск в квартире отца предполагаемого убийцы — Александра Помазуна — и допросила его. По словам Помазуна-старшего, его сын уехал из дома, захватив ружья "Сайга" и "Иж", а также травматический пистолет. Передвигался молодой человек на отцовской BMW X5. Автомобиль был брошен убийцей неподалеку от места стрельбы. Предположительно, преступник хотел ограбить оружейный магазин.



Информация о том, что стрелков в магазине "Охота" было двое, не получила официального подтверждения. При этом отец Помазуна Александр был включен в полицейские ориентировки вместе с сыном.



Сергей Помазун был ранее четырежды судим за кражи и применение насилия к полицейским. В последний раз он освободился из тюрьмы в 2012 году.