КНДР попросила помощи у Монголии: стране грозит голод

Северная Корея попросила у Монголии помощь в борьбе с нехваткой продовольствия.

Об этом сообщается на сайте администрации президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа, пишет Lenta.ru.

Посол КНДР Хонг Гю (Hong Gyu) на встрече с главой Монголии заявил, что его страна может столкнуться с "суровой" нехваткой продовольствия. Посол попросил монгольскую сторону узнать о возможности поставки гуманитарной помощи в Северную Корею.

Официально о перебоях с продовольствием информационные агентства Северной Кореи не заявляли, однако слухи о голоде в КНДР периодически появляются в мировой прессе. Одной из вероятных причин нового голода может быть наводнение, случившееся в стране летом 2012 года. Тогда вода уничтожила более тысячи квадратных километров посевов.

С 1990-х годов Северная Корея получает гуманитарную помощь от ООН и КНР. Однако периодически КНДР отказывалась принять продовольствие, как это произошло после наводнения 2012 года.

Проблемы с нехваткой продовольствия Северная Корея испытывает с середины 1990-х годов, когда разразился самый сильный голод за всю историю страны. По разным оценкам, тогда погибли от 240 тысяч до 3,5 миллионов человек. С тех пор в стране голод случается даже в урожайные годы, а перебежчики из Северной Кореи рассказывают о случаях каннибализма.

Так, в январе японские СМИ сообщили, что в северокорейской провинции Хванхэ-Пукто от голода в начале 2010 года погибли 10 тысяч человек. В то же время, государственные СМИ выпускают пропагандистские ролики, представляющие Северную Корею страной социальной справедливости и благополучия.

Ситуация с продовольствием осложняется тем, что с 1957 года гражданам КНДР запрещено торговать продуктами, поэтому они вынуждены отоваривать талоны. Например, в 2012 году по талонам корейцы могли зимой получить до 400 граммов еды в день, а летом норма уменьшалась до 335 граммов.