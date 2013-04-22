Бостонскому террористу предъявлено обвинение: ему грозит смертная казнь

Джохару Царнаеву, подозреваемому в совершении взрывов во время Бостонского марафона, находящемуся в госпитале с тяжелыми ранениями, предъявлены обвинения.

Об этом сообщили представители федерального суда, пишет РИА Новости.



По словам представителя суда Гэри Уэнти (Gary Wente), соответствующие документы по делу оформлены и зарегистрированы. По какой статье предъявлены обвинения Царнаеву, не сообщается.

Между тем, в министерстве юстиции США заявили, что Царнаеву предъявлены обвинения в применении оружия массового поражения.

В случае признания виновным, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного срока или смертной казни.

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По данным минюст США, первые судебные слушания по делу Джохара Царнаева, обвиняемого в совершении взрывов во время международного марафона в Бостоне, назначены на 30 мая.



Напомним, 15 апреля на финише международного марафона в Бостоне прогремели два взрыва с интервалом в 12 секунд. Погибли три человека, более 180 человек получили ранения.

В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого — 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Старший брат подозреваемого Тамерлан скончался в больнице от ран, полученных в перестрелке с полицией.