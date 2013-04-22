Убитая в Белгороде девушка не дожила две недели до своего 17-летия

Десятиклассница Соня Гуцуляк, ставшая шестой жертвой белгородского стрелка, не дожила до своего 17-летия чуть больше двух недель.

Трагедия произошла в понедельник на Народном бульваре — преступник открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на улице. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна девушка скончалась в реанимации. По данным полиции, стрелок действовал в одиночку, пишет РИА Новости.

По сообщению учеников 9-го белгородского лицея, в котором училась погибшая девочка, страшная трагедия произошла в 50 метрах от ворот их учебного заведения. О том, что ранена ученица лицея, ученики и педагоги узнали буквально сразу после трагедии. Соня умерла уже в больнице, не дожив до 17-летия всего две недели. Свой день рождения она должна была отметить 9 мая.

"Узнали сразу. Мы сидели на уроке, нам позвонил одноклассник и сказал, что ранена новенькая девочка из нашей параллели", — рассказала десятиклассница лицея.

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По ее словам, администрация учебного заведения среагировала сразу же. "Детей на улицу не выпускали, наверное, в течение полутора часов, а кому срочно надо было домой — тех забирали родители. Паники почти не было, но все-таки было страшно, что будет дальше", — сказала собеседница агентства.

Шокированные случившимся дети не находят слов, чтобы выразить свои эмоции, но все как один утверждают, что Соня была тихой и одаренной девочкой, никому не причинившей зла в этом мире. "Она прекрасно рисовала… дар божий… Хорошая, тихая девочка. Для нас всех это потрясение", — сказала бывшая одноклассница погибшей.

В Белгороде объявлен двухдневный траур, 23 и 24 апреля.

Напомним, 22 апреля,в Белгороде в результате стрельбы пять человек погибли, в том числе три продавца и двое прохожих, среди них 14-летняя школьница, чуть позже в больнице скончалась шестая жертва стрелка. 16 летняя девушка умерла во время операции.