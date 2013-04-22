Бойня в Белгороде: вооруженный убийца до сих пор на свободе

Сергей Помазун взял в квартире своего отца карабин "Сайга", ружье "Иж", а также травматический пистолет.
Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения оружейного магазина, они выясняют, где преступник взял оружие, сообщает УМВД России по Белгородской области.
По предварительным данным, 31-летний ранее судимый Сергей Помазун взял в квартире своего 56-летнего отца Александра карабин "Сайга", ружье "Иж", а также травматический пистолет.
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Следователи по Белгородской области осмотрели квартиру, в которой проживал Сергей Помазун, подозреваемый в убийстве шести человек в центре Белгорода, и брошенный им автомобиль. По результатам осмотра квартиры установлено, что сейф, в котором хранилось оружие, взломан. В ходе осмотра машины оружие не найдено.
Кроме того, полиция работает с родственниками предполагаемого преступника, сообщает УМВД. По предварительным данным, родные подозреваемого отрицают свою причастность к преступлению.
Также полиция проверяет весь автотранспорт в поисках белгородского стрелка.
Напомним, 22 апреля, в Белгороде преступник открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на улице. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна девушка скончалась в больнице.
По данным полиции, стрелок действовал в одиночку.