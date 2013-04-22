Бойня в Белгороде: вооруженный убийца до сих пор на свободе

В Белгороде продолжается спецоперация по поимке бывшего заключенного, застрелившего шесть человек. Полиция опубликовала информацию о его жертвах, один из убитых остается неопознанным.

Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения оружейного магазина, они выясняют, где преступник взял оружие, сообщает УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 31-летний ранее судимый Сергей Помазун взял в квартире своего 56-летнего отца Александра карабин "Сайга", ружье "Иж", а также травматический пистолет.

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Следователи по Белгородской области осмотрели квартиру, в которой проживал Сергей Помазун, подозреваемый в убийстве шести человек в центре Белгорода, и брошенный им автомобиль. По результатам осмотра квартиры установлено, что сейф, в котором хранилось оружие, взломан. В ходе осмотра машины оружие не найдено.

Кроме того, полиция работает с родственниками предполагаемого преступника, сообщает УМВД. По предварительным данным, родные подозреваемого отрицают свою причастность к преступлению.

Также полиция проверяет весь автотранспорт в поисках белгородского стрелка.

Напомним, 22 апреля, в Белгороде преступник открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на улице. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна девушка скончалась в больнице.

По данным полиции, стрелок действовал в одиночку.