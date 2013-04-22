Полиция Канады предотвратила серию крупных терактов

Канадская полиция предотвратила серию крупных терактов на территории страны, арестовав несколько человек в городах Онтарио и Квебек.

Подробности спецоперации будут объявлены позже, передает в понедельник со ссылкой на источники канадская телерадиовещательная компания CBC, пишет РИА Новости.

По данным CBC, предполагаемые террористы находились под наблюдением спецслужб несколько лет, их задержание стало результатом масштабной операции, скоординированной с властями США.

Как сообщили представители правоохранительных органов Соединенных Штатов, арестованные в Канаде не имеют никакого отношения к недавним взрывам в Бостоне, а также никак не связаны с предполагаемыми организаторами взрывов, братьями Царнаевыми.

Напомним, 15 апреля в Бостоне на финише международного марафона прогремели два взрыва с интервалом в 12 секунд. Погибли три человека, более 180 человек получили ранения.

В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого — 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Старший брат подозреваемого Тамерлан в прошлую пятницу скончался в больнице от ран, полученных в перестрелке с полицией.