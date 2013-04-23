Стрельба в Белгороде: убийцу ищут в Украине

Полиция Белгорода отправила информацию о Сергее Помазуне, расстрелявшем накануне шесть человек и скрывшемся, во все области Черноземья России и ряд областей Украины

Об этом сообщили в белгородском УМВД, пишет РИА Новости.

"Более 1200 сотрудников полиции заняты оперативной отработкой территории областного центра, на поиск подозреваемого ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Белгородской области и всего Черноземья", — говорится в сообщении.

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Также информация о преступнике передана сотрудникам управлений МВД Украины в Харьковской, Луганской и Сумской областях. По ориентировке на подозреваемого работают и другие силовые ведомства региона, в том числе пограничная и таможенная службы.

Кроме отработки оперативной информации, сотрудники полиции проверяют все сообщения, поступающие в дежурные части отделов полиции Белгородской области от граждан, а также информацию с телефона доверия УМВД области (84722) 352-033. Принято уже более 50 звонков, в которых люди передавали в полицию информацию о мужчине, похожем по приметам на подозреваемого. Ни один из звонков пока не подтвердился.

За информацию о местонахождении подозреваемого преступника объявлено крупное вознаграждение, размер которого не уточняется.

Напомним, 22 апреля, судимый 32-летний Сергей Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на улице Белгорода. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна 16-летняя девушка скончалась в реанимации. По данным полиции, стрелок действовал в одиночку. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". На данный момент Помазун не задержан.